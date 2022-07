Rothenburg LU: «Lasst Bailey gehen, damit er zu uns zurückkehren kann»

Auf dem Lebenshof Spirito Elvetico wird Pony Bailey seit Wochen vermisst . Die Sorge um das verschwundene Tier ist gross: nicht nur bei der Besitzerin selbst, sondern auch in ihrem Freundeskreis und der Facebook-Community. «Die Leute interessieren sich sehr für den Fall. Ich erhalte viele Schreiben von den unterschiedlichsten Personen, die mitfiebern und hoffen, dass Bailey wieder auftaucht», erzählt Béatrice Hunkeler. Ihr engster Freundeskreis unterstütze sie in dieser schwierigen Zeit. Für viele sei der Gedanke, dass jemand ein Pony stehlen könne, völlig abwegig.

Mit regelmässigen Facebook-Posts hält der Lebenshof die Community auf dem Laufenden. So haben sie bereits viele Hinweise erhalten, die Hunkeler der Polizei weiterleitet. Es haben sich sogar Freiwillige gemeldet, die sich gezielt auf die Suche nach Bailey machen, das Internet durchforschen und die Gegend abfahren. «Es ist ein schönes Gefühl, solch eine grosse Unterstützung zu erfahren», so Hunkeler. Sie könne es sich immer noch nicht erklären, wie Bailey einfach so vom Hof verschwinden konnte. Sie meldet sich mit einem dringenden Appell an die Pony-Diebe: «Lasst Bailey gehen, damit er aufgefunden werden und zu uns zurückkehren kann. Bailey ist ein unschuldiges Opfer». Dank der vielen Spenden, die sie erhalten hat, erhöhte der Lebenshof Spirito Elvetico den Finderlohn von 500 zuerst auf 700 Franken und nun auf 1000 Franken.