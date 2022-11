Blockaden der Klima-Aktivisten: Das sagt die 20-Minuten-Community

Sechs Personen blockierten am Samstag die Lorrainebrücke in Bern. Es ist bereits die zehnte Strassenblockade von Renovate Switzerland innerhalb eines Monats.

Am Samstag blockierten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten die Lorrainebrücke in Bern. Es war bereits die zehnte Strassenblockade innerhalb eines Monats, die die Gruppierung «Renovate» organisierte. Damit fordern sie, dass 100’000 Personen in Bauberufen ausgebildet werden, um schlecht isolierte Häuser in der Schweiz zu renovieren.