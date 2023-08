Brief wegen Kiffer sorgt für Aufregung in Alterswohnblock in Muttenz BL

1 / 3 In Muttenz BL sorgt dieser Brief in einem Block mit rund 50 Alterswohnungen für Aufsehen. 20Min/ Newsscout Eine Mieterin habe sich nach ihrem Umzug in den Block mehrfach über Cannabisgeruch beschwert. Laut Hauseigentümer ist sie die einzige Person im Mehrfamilienhaus, die Cannabisgeruch wahrnimmt. 20min/Matthias Spicher Grundsätzlich verbieten könne man das Kiffen in der Wohnung nur, wenn ein Rauchverbot bereits im Mietvertrag festgehalten werde, so der Mieterverband. 20 Min/ Valentin Kunzelmann

Darum gehts In einem Block mit rund 50 Alterswohnungen in Muttenz BL sorgt derzeit ein Brief für Aufsehen.

In dem Schreiben wird darum gebeten, den Cannabiskonsum zu unterlassen, da es zu Beschwerden aufgrund des Geruchs gekommen sei.

Grundsätzlich verbieten könne man das Kiffen in der Wohnung nur, wenn ein Rauchverbot bereits im Mietvertrag festgehalten werde, stellt der Mieterverband klar.

Das Schreiben liegt 20 Minuten vor. Ein Bewohner des Alters-Blocks äussert sich dazu deutlich. Er hat für den Ärger über den Rauch kein Verständnis. «Lasst doch die alten Leute kiffen», findet er. «Warum sollen sie sich nicht durchs Kiffen den Alltag ein wenig verschönern», fragt sich der Mann. Er selbst habe den Geruch zudem nie wahrgenommen: Damit steht er nicht allein da. 20 Minuten war vor Ort, um mit den Anwohnenden zu sprechen. Keine der befragten Personen gab an, zu kiffen oder Kiffer zu riechen. Das Schreiben der Verwaltung macht die Befragten vielmehr ratlos.

Nur eine Anwohnerin riecht vermeintlichen Kiffer-Rauch

Wie der Brief an die Wand des Treppenhauses gekommen sei, könne sich der Hauseigentümer nicht erklären. Er habe die Schreiben lediglich in die Briefkästen der Bewohnenden geworfen, aufgehängt habe ihn jemand anderes. Die Beschwerden wegen kiffender Nachbarinnen und Nachbarn würden von einer Einzelperson kommen, stellt Bodo Gerhardt, Geschäftsführer der GP Immobilien GmbH, gegenüber 20 Minuten klar.

Gerhardt führt aus: «Vor einiger Zeit hat sich eine Dame bei uns gemeldet, sie würde aus ihrer alten Wohnung ausziehen, da in ihrem Block gekifft werde und sie sich von dem Geruch gestört fühle.» Besagte Frau ärgere sich seither auch in der neuen Wohnung in Muttenz über den Geruch von Joints. «Bei uns im Haus gab es bis dahin noch keine einzige Beschwerde wegen Cannabiskonsums. Kaum ist diese Dame eingezogen, hat sie den Cannabisgeruch gemeldet», erklärt Gerhardt weiter.

Verwaltung darf Kiffer nicht auf Strasse stellen

Weder der Hauswart noch die Angestellten mehrerer Lüftungsfirmen, die die Lüftungsschächte kontrollierten, konnten Grasgeruch riechen, so Gerhardt. «Die aufgebotenen Handwerker konnten den Verursacher nicht feststellen. Wir haben sowohl den Hauswart als auch die Bewohner mit dem Brief sensibilisiert. Soweit wir Kenntnis haben, gibt es auch keine Schmerzpatienten in unserem Haus, die Cannabis konsumieren würden», erklärt Gerhardt. Die Mieterin wolle nun trotzdem ausziehen.

Grundsätzlich verbieten könne man das Kiffen in der Wohnung nur, wenn dies bereits im Mietvertrag festgehalten wurde, erklärt Carlo Sommaruga, Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands Schweiz. «Auf dem Balkon kann es der Vermieter nicht verbieten», so Sommaruga weiter. Andere Mietende könnten sich aber belästigt fühlen und beim Vermieter Beschwerde einlegen. Aber: Mit der Kündigung darf dieser trotzdem nicht drohen.

