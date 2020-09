Donald Trump wollte Assad ausschalten : «Lasst ihn uns, verdammt nochmal, töten»

Donald Trump wollte, nach eigenen Angaben, Baschar al-Assad 2017 töten. Nur der damalige Verteidigungsminister James Mattis habe dies verhindert. Bisher hatte der US-Präsident Attentatspläne stets abgestritten.

US-Präsident Donald Trump hat erstmals bestätigt, dass er den syrischen Machthaber Baschar al-Assad schon 2017 töten lassen wollte. Lediglich sein damaliger Verteidigungsminister James Mattis habe sich diesem Vorhaben widersetzt, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) dem US-Sender «Fox News». «Ich hätte ihn lieber ausgeschaltet. Ich hatte ihn schon so weit», sagte Trump. «Aber Mattis wollte es nicht tun.» Im gleichen Atemzug bewertete er Mattis in der Sendung «Fox & Friends» als «höchst überbewerteten General».