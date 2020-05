Restaurantbesitzer unterstützt Demonstranten

«Lasst mein Gebäude abbrennen»

Ein Restaurantbesitzer in Minneapolis stellt sich auf die Seite der Demonstranten, nachdem sein Lokal bei den Protesten in Flammen gesetzt wurde.

Bei Protesten in Minneapolis wurden zahlreiche Gebäude in Brand gesetzt.

«Lasst mein Gebäude abbrennen» – so lautet die Botschaft eines Restaurantbesitzers in Minneapolis, nachdem sein Gebäude bei den Protesten am Donnerstagabend in Brand gesetzt wurde.