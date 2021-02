Am Wochenende forderte bereits der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse Lockerungen per 1. März. «Konkret sind dort Lockerungen vorzunehmen, wo ein tiefes Ansteckungsrisiko besteht – also bei den meisten Tätigkeiten im Freien wie Eislaufen, Velofahren oder Wandern. Die Beschränkung auf fünf Personen für Versammlungen im öffentlichen Raum ist zu lockern oder ganz zu streichen.» Restaurants sollen im Aussenbetrieb und Läden wieder öffnen können. Dasselbe gilt für Läden mit Schutzkonzepten. Restaurants dürfen laut Economiesuisse erst öffnen, wenn die Risikogruppen geimpft sind.