Bundesliga: Borussia Dortmund gewinnt mit 2:1 gegen Mainz

Gegen Mainz gab es ein w:1. Jae-sung Lee schoss früh die Mainzer in Führung.

Gregor Kobel schaffte am Mittwochabend mit seinen Dortmundern einen späten Sieg.

Dortmund siegt – Mainz ist sauer

Am Dienstagabend erkämpfte sich Yann Sommer mit seinen Bayern dank eines Traumtors in der Schlussminute einen Punkt gegen den 1. FC Köln (1:1). Damit ist für die Münchner der Start ins Jahr 2023 alles andere als geglückt. Tabellenerster sind sie dennoch noch.

Dortmund wollte derweil den Patzer der Bayern ausnutzen und sich an die Champions-League-Plätze heranschleichen. Und das klappte! Denn: Edimilson Fernandes und Captain Silvan Widmer, die beiden Schweizer im Dienst von Mainz, kassierten in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Reyna den entscheidenden Gegentreffer durch Giovanni Reyna und verloren mit 1:2. Dortmunds-Keeper Gregor Kobel durfte so ganz spät jubeln. Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt war nach der Partie sichtlich gefrustet. Der Schweizer meinte gegenüber Sky: «Das Resultat ist maximal unverdient. Es ist hart diese Niederlage hinzunehmen.»