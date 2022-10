Bözberg AG: Lastwagen bedrängt Familie – «Ich dachte, er will uns umbringen»

Über eine längere Strecke fuhr der Chauffeur «provokativ» und hupend hinter der Familie her.

Am Dienstagabend dieser Woche fuhr im Bözbergtunnel ein LKW-Fahrer einer Familie im Auto gefährlich nahe auf.

«Wir hätten den Lastwagen von der Rückbank aus mit der Hand berühren können, wäre keine Scheibe dazwischen gewesen», erzählt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Er sei am Dienstagabend dieser Woche mit seinen drei Kindern und seiner Frau auf der Autobahn A3 im Bözbergtunnel Richtung Frick unterwegs gewesen. Immer wieder sei ihm der Lastwagen hinter ihm «provokativ» und hupend aufgefahren. «Der Fahrer stand so unter Strom. Ich dachte, er will uns umbringen», fährt der Familienvater fort.