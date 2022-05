Sissach BL: Lastwagen bleibt in Unterführung hängen, Rega im Einsatz

An der Zunzgerstrasse in Sissach ist am Vormittag ein Lastwagen bei der Unterführung unweit des Bahnhofs verunfallt.

Ein verunfallter Lastwagen hat in Sissach am Mittwochvormittag einen Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie ein News-Scout berichtet, sei auch ein Rega-Helikopter gelandet. Die Baselbieter Polizei teilte auf Anfrage mit, dass ein Lastwagen bei einer Unterführung an der Zunzgerstrasse «angehängt» habe. Eine Person sei dabei verletzt worden, weshalb die Rega aufgeboten wurde. Die Zunzgerstrasse musste komplett gesperrt werden im Bereich der Unterführung. Am Mittag war der Einsatz noch im Gange. Eine Mitteilung der Polizei wurde für den Nachmittag angekündigt.