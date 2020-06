vor 1h

Ittigen BE

Lastwagen bleibt in Unterführung stecken

In Worblaufen ist am Montagnachmittag ein Lastwagen in einer Unterführung verunfallt und hat sich mit dieser verkeilt. Die Bergungsarbeiten dauern an, der Verkehr ist beeinträchtigt.

1 / 3 In einer Unterführung in Worblaufen ist am Montagnachmittag ein Lastwagen stecken geblieben. Kapo Bern Die Ladung kollidierte mit der Unterführung und rutschte teilweise vom Anhänger. Der Anhängerzug verkeilte sich dadurch mit der Unterführung. Kapo Bern Zur Klärung der Umstände, die zum Unfall führten, wurden Ermittlungen aufgenommen. KEYSTONE

Auf der Worblaufenstrasse in Worblaufen (Gemeinde Ittigen) kam es am Montagnachmittag zu einem Selbstunfall: In der Unterführung nach der Verzweigung Löchligutweg kollidierte die Ladung eines Lastwagens mit der Unterführung und rutschte teilweise vom Anhänger. Der Anhängerzug verkeilte sich dadurch mit der Unterführung und blieb stecken. Es wurde niemand verletzt.

Zur Klärung der Umstände, die zum Unfall führten, wurden Ermittlungen aufgenommen. Da der Verkehr der Worblaufenstrasse für die Dauer der Bergungsarbeiten zunächst wechselseitig geführt und später umgeleitet werden musste, ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.