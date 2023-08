Sissach BL: Von der Fracht blieb nichts mehr übrig

Verletzt wurde beim Brand niemand, so die Polizei Basel-Landschaft.

Ein Lastwagenbrand führte am Mittwochabend auf der Autobahn A2 zu einer grossen Verkehrsbehinderung. Zum Brand kam es um 17.30 Uhr auf der Zufahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Der Brand verursachte eine starke Rauchbildung, die in der Region gut zu erkennen war. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, wurde beim Brand niemand verletzt.