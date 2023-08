Herisau: Gerüst stürzt auf Stromleitung der Appenzeller Bahnen

Ein Lastwagen riss am Montag Gerüste einer provisorischen Fussgängerüberführung herunter.

Ein 66-jähriger Lastwagenchauffeur fuhr am Montag vom Bahnhof Herisau her in Richtung Herisau-Dorf. Im dortigen Baustellenbereich führt die provisorische Fussgängerüberführung über die Bahnhofstrasse. Sie ist auf beiden Seiten mit einem 3,50 Meter hohen Höhenbeschränkungsgerüst signalisiert und gesichert. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, riss der 3,90 Meter hohe Aufbau des Lastwagens bei der Durchfahrt beide Gerüste herunter.