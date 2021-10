Uetikon am See ZH – Lastwagen kippt beim Abladen zur Seite – Fahrer verletzt

Ein Sattelschlepper kippte am Donnerstag in Uetikon am See zur Seite. Der Fahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

In Uetikon am See ZH ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Unfall. Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit einem Sattelmotorfahrzeug rückwärts in die Baustelle einer Liegenschaft. Während des Abladens kippte das Fahrzeug aus derzeit unbekannten Gründen zur Seite, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.