Polizei sucht Zeugen - Lastwagen mit Anhänger überrollt Velo von 10-Jährigem und fährt davon

Am Donnerstag fiel ein zehnjähriger Junge in Rain LU von seinem Velo.

Am Donnerstag kurz vor Mittag gegen 11.50 Uhr fuhr ein zehnjähriger Junge in Rain LU auf dem Trottoir der Dorfstrasse von der Schule nach Hause, teilt die Luzerner Polizei am Freitag mit. Auf der Höhe der Liegenschaft Dorfstrasse 26 stürzte er auf die rechte Seite und sein Velo fiel auf die Fahrbahn. Der Anhänger einer vorbeifahrenden Lastwagenkombination, der aus Richtung Eschenbach kam und nach Sandblatten weiterfuhr, überrollte das Fahrrad. Der Bub blieb unverletzt.