In St. Margrethen SG sorgt ein vor rund 15 Jahren erbauter Kreisel für Probleme. Der Knotenpunkt zwischen dem Bahnhof und der Grenze zu Österreich verursacht öfters Stau, berichtet FM1Today . Der Kreisel ist im Vergleich zu anderen eher klein. Damit haben vor allem Lastwagenchauffeure ihre Mühe, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Ein Lastwagenchauffeur musste am Montagnachmittag im Kreisel den Rückwärtsgang einlegen, um den Kreisel passieren zu können. Ein anderes Auto stand direkt hinter dem Lastwagen und musste das Manöver abwarten. Dadurch wurde der Verkehrsfluss gestört.

Der Kreisel liegt in der Nähe zur österreichischen Grenze.

In St. Margrethen kommt es an einem Kreisel häufig zu Stau.

Kreisel weist mehrere Probleme auf

Der Verkehrsknotenpunkt ist laut der Gemeinde St. Margrethen öfters verstopft. In unmittelbarer Nähe des Kreisels hat es zudem einen Bahnübergang mit Schranken. Den Übergang passieren pro Stunde bis zu acht Züge – Güterzüge ausgenommen. Zu FM1Today sagt Reto Friedauer, der Gemeindepräsident: «Das führt zu Stausituationen, die künftig möglichst vermieden werden sollen.»

Der Kreisel ist zudem auch die letzte Wendemöglichkeit vor der Grenze zu Österreich. Deswegen wird er gerade von Lastwagen rege genutzt. Ausserdem ist das Zollfreilager St. Margrethen gleich daneben. Die hohe Nutzung des Knotenpunktes und die Probleme für die Lastwagenchauffeure zeigt sich auch in einem anderen Punkt: Auf dem Innenteil des Kreisels ist die blaue Farbe kaum mehr sichtbar und der Belag durch Pneuabdrücke beschädigt.

«Mini-Kreisel muss beseitigt werden»

Die Gemeinde St. Margrethen habe bereits einen Vorschlag für die Beseitigung der Probleme. «Ein realistischer Lösungsansatz ist ein Kreisel mit einem grösseren Durchmesser», sagt Friedauer. Dafür sei es notwendig, das Vorgehen mit dem Kanton St. Gallen zu besprechen, da eine Kantonsstrasse involviert ist. Zusätzlich werden noch weitere Knotenpunkte an dieser Kantonsstrassenachse überarbeitet. Man wolle den Verkehr mehr auf die Autobahn lenken. Es gehe nun darum, in einer Bedürfnisformulierung gemeinsam mit dem Kanton das weitere Vorgehen zu besprechen, so der Gemeindepräsident von St. Margrethen.