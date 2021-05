Unfall in Hergiswil NW – Lastwagen rammt Cabriolet im Tunnel

Am Montag kollidierte ein Sattelschlepper in Hergiswil mit einem Cabriolet.

Am Montag, gegen elf Uhr prallte ein Sattelschlepper auf der Autobahn A2 im Kirchenwaldtunnel Richtung Süden beim Ende einer Baustelle gegen ein Cabriolet.

Am Montag, gegen elf Uhr fuhr ein Sattelmotorfahrzeug auf der Autobahn A2 im Kirchenwaldtunnel Richtung Süden auf dem Überholstreifen durch die Baustelle Hergiswil NW, teilt die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag mit. Am Ende der Baustelle wechselte der Chauffeur des Sattelschleppers auf den Normalstreifen. Dabei kollidierte das Sattelmotorfahrzeug aus Bulgarien mit dem seitlichen hinteren Kotflügel eines korrekt fahrenden Personenwagens. Das Auto wurde um 90 Grad abgedreht und mehrere Meter vor dem Sattelmotorfahrzeug hergestossen.