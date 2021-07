Gras auf deutscher Autobahn : Lastwagen rammt Camper – 50 Kilo Marihuana landen auf der Strasse

In einem Wohnmobil versteckte Drogen kamen zu Tage, weil ein LKW-Fahrer den Drogentransporter touchierte und dabei dessen Aussenseite aufriss.

Zu einem kuriosen Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen die Langenselbolder Autobahnpolizei in Deutschland gerufen. Gegen elf Uhr ging auf ihrer Wache die Meldung ein, dass in Richtung Fulda, in Höhe der Ausfahrt Bad Orb/Wächtersbach ein Lastwagen auf ein Wohnmobil aufgefahren sei. Allerdings würden nun ganz viele Drogen auf der Strasse herumliegen.