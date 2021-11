Bern : Lastwagen sinkt auf Grünstreifen ein und verursacht Verkehrschaos

Am Montagmorgen ist in Bern ein voll beladener Lastwagen auf einem unbefestigten Grünstreifen eingesunken und stecken geblieben. Die Bergung gestaltete sich aufwändig.

Auf der Turnierstrasse in Bern ist am Montagmorgen ein Lastwagen stecken geblieben. Der voll beladene Lastwagen war mit den rechten Rädern über den Strassenrand hinaus auf den unbefestigten Boden, der die Fahrbahn vom parallel zur Strasse verlaufenden Veloweg trennt, geraten und in der Folge eingesunken. Aufgrund seiner Schräglage drohte der Lastwagen zu kippen und musste durch Schutz und Rettung Bern gesichert werden, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.