Niederlande : Lastwagen tötet sechs Menschen – «diese Spedition ist eine Zumutung»

In einem kleinen niederländischen Ort endet ein Grillfest in einer Katastrophe mit sechs Toten, nachdem ein Lastwagen am Samstagabend von einem Deich abgekommen und in die rund 60 Feiernden gefahren war. Sieben Menschen, darunter auch Kinder, wurden schwer verletzt, gegen den festgenommenen Lastwagenfahrer werde wegen des tödlichen Unfalls ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.