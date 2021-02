Kamikaze-Aktion auf A1 : Lastwagen überholt anderen LKW auf Pannenstreifen

Dashcam-Aufnahmen aus Wangen an der Aare BE zeigen, wie ein Lastwagen einen anderen LKW nach der Autobahn-Einfahrt auf dem Pannenstreifen überholt. Ein Fahrlehrer warnt vor schweren Unfällen.

Auf Social Media kursiert aktuell ein Dashcam-Video, auf dem ein riskantes Autobahn-Manöver zu sehen ist: Ein weisser Lastwagen biegt bei Wangen an der Aare BE in die A1 ein. Statt abzubremsen und eine genügend grosse Lücke abzuwarten, beschleunigt er und überholt den vor ihm fahrenden LKW verbotenerweise auf dem Pannenstreifen. In den Kommentarspalten sorgt die Kamikaze-Aktion für Kopfschütteln. «Sofort Führerschein entziehen, aber für immer!», fordert etwa ein User auf Tiktok.