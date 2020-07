Basel

Lastwagen überrollt Velofahrer – 32-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in beim Basler Bahnhof wurde ein Velofahrer schwer verletzt. Ein Lastwagen hatte ihn übersehen.

Hier geschah der Unfall: Die Margarethenstrasse in Basel.

Ein Velofahrer ist am Freitagnachmittag an der Margarethenstrasse in Basel von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 32-Jährige wurde von der Sanität ins Spital gebracht.