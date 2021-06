Testregime : Lastwagen und Cars sollen durch das Erholungsgebiet am See fahren

1 / 12 Von der Bahnhofstrasse her kann man durch das Unterdorf auf den Seeplatz fahren. Daniela Gigor Vom Seeplatz her wird es bei Gegenverkehr eng für alle Beteiligten. Daniela Gigor Für Gäste der Restaurants ist der Verkehr im Unterdorf nicht angenehm. Daniela Gigor

Darum gehts Die Unterdorfstrasse in Küssnacht soll vom kreuzenden Verkehr befreit werden.

Darum will der Bezirksrat einen Verkehrsversuch starten.

Der geplante Versuch stösst aber nicht überall auf Freude.

Kritisiert wird der Lösungsvorschlag, welcher den Verkehr auf dem Seeplatz verringert aber auf die Quaistrasse verschiebt.

Mindestens ein Anwohner zieht darum eine Beschwerde in Betracht.

Die Begegnungszone Unterdorf im Küssnachter Dorfzentrum soll von kreuzenden Fahrzeugen befreit werden. Darum soll zwischen Sommer und Herbst 2021 ein Einbahnregime als Verkehrsversuch getestet werden. «Grund ist das Verkehrschaos im Unterdorf, das hauptsächlich von ortsfremden Lenkern und Lenkerinnen verursacht wird, die nicht wissen, wie man dort kreuzen muss», sagt Roman Schlömmer, Vorsteher des Ressorts Planung, Umwelt und Verkehr (FDP). Dies führt laut Schlömmer immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fussgängern, Zweiradfahrern und Autos, die im Gegenverkehr unterwegs sind.

Darum soll die Begegnungszone im Zentrum nun von kreuzenden Fahrzeugen befreit werden. «Aus diesem Grund soll im Unterdorf ein Einbahnverkehr – Fahrtrichtung Hauptplatz zum Seeplatz – signalisiert werden. Die Ausfahrt vom Seeplatz erfolgt dann via Quaistrasse über den Parkplatz Monséjour auf die Bahnhofstrasse. Weil beim Restaurant Hürtel in der Chlausjägergasse eine enge Kurve besteht, werden Cars und Lastwagen via Quaistrasse in Richtung Litzi und Luzernerstrasse geleitet», teilte der Bezirksrat mit.

«In anderen Seegemeinden wäre das Vorhaben undenkbar»

Dass Cars und Lastwagen via Quaistrasse in Richtung Litzi fahren sollen, sorgt in Küssnacht für heisse Köpfe: «Einerseits soll die Begegnungszone im Unterdorf vom Verkehr entlastet werden und dafür soll der Schwerverkehr in das Flanierungs- und Erholungsgebiet direkt am See umgeleitet werden? Das versteht kein Mensch und wäre in allen anderen Seegemeinden schlicht undenkbar», sagt eine betroffene Anwohnerin*, die sich auch darüber ärgert, dass die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen im Vorfeld nicht über das Vorhaben informiert wurden. «Am Quai gibt es einen Kinderspielplatz, die Wiesen werden im Sommer zum baden oder sünnelen benützt und die Kinder haben einen sicheren Schulweg», sagt die Frau weiter.

Sie befürchtet auch, dass die Automobilisten diesen Weg über den Quai der Ausfahrt über den Monséjour vorziehen werden und so eine neue Strasse mit Gegenverkehr entstehen wird. Sie sagt: «Diese Strasse ist für Anwohner im Fahrwegrecht bestimmt und nicht als Durchgangsstrasse für den restlichen Verkehr.» Dies sei noch unverständlicher, weil vor kurzer Zeit die Südumfahrung eröffnet wurde, welche die Bahnhofstrasse vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Auch andere Anwohner und Anwohnerinnen und Quaibenützer und -benützerinnen können den Entscheid des Bezirksrats nicht nachvollziehen. Der Anwohnerin ist auch die Zeitangabe für den Verkehrsversuch zu wage.

«Bevölkerung will einen autofreien Seeplatz»

Dazu sagt Schlömmer auf Anfrage: «Die Auflage läuft bis am 24. Juni. Wenn beim Regierungsrat keine Beschwerden eingehen, möchten wir mit dem Verkehrsversuch Anfang Juli beginnen.» Dieses Vorhaben könnte aber ins Wanken geraten, weil 20 Minuten von mindestens einem Anwohner weiss, dass er eine Beschwerde in Betracht zieht.

Schlömmer erklärt das Ziel des Test-Regimes: «Wir wollen beobachten, wie sich der Versuch entwickelt, um weitere Schritte zu planen. Durch die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Nutzungsplanung wurde klar ersichtlich, dass sich die Küssnachter wünschen, dass der Seeplatz autofrei wird.» Auf die Frage, warum der Verkehr nun trotzdem einfach etwas dem See entlang verschoben wird, sagt Schlömmer: «Wir gehen von einem minimalem Verkehrsaufkommen an Lastern und Cars aus. Für die PWs wird die Ausfahrt so signalisiert, dass es ersichtlich ist, dass sie nicht über die Quaistrasse fahren dürfen.» Ansonsten kann die Polizei laut Schlömmer die Lenker kontrollieren und entsprechend büssen.

(* Name der Redaktion bekannt)