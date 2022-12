Ein tödlicher Unfall am Escher-Wyss-Platz erschüttert Zürich: Am Mittwochmorgen wurde im Kreis 5 ein toter Bub aufgefunden. Bis anhin waren viele Fragen offen. Am Donnerstagnachmittag gab die Stadtpolizei Zürich neue Details bekannt. Beim Kind handelt es sich um einen 5-jährigen Bub, der zu Fuss auf dem Weg in den Kindergarten war. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen liegen laut einer Mitteilung aktuell ein Lastwagen und zwei Autos – deren mögliche Verwicklung in den Unfall wird vertieft geprüft. Die entsprechenden Fahrzeuglenker wurden polizeilich befragt. Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.