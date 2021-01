Die Kapo Uri informiert in Kürze.

Ein Mann der in der Nähe wohnt, hörte gegen 06.00 Uhr dass Einsatzkräfte unterwegs waren.

Die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Flüelen bleibt bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Auf der A2 im Kanton Uri liegen mehrere Autos auf der Fahrbahn: Dort hatte ein Sattelschlepper einen Unfall, der Autos geladen hatte. Auf einem ersten Bild der Unfallstelle ist zu sehen, wie mehrere Einsatzfahrzeuge der Blaulichtorganisationen vor Ort sind. Der Lastwagen liegt mitten auf der Autobahn. Die A2 ist sowohl in Fahrtrichtung Süd wie auch in Richtung Nord gesperrt.

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, fuhr der Lenker eines Autoporters mit italienischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Als sich das Fahrzeug in der Kurve vor dem Fischlauwitunnel befand, kippte dieses aus derzeit nicht bekannten Gründen zur Mittelleitplanke um. Der Fahrzeuglenker wurde dabei erheblich verletzt. Aktuell laufen die laut Polizei aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten, welche noch einige Zeit in Anspruch nehmen.