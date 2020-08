vor 49min

Trubschachen be

Lastwagen verunfallt, kippt und verliert die ganze Ladung

In Trubschachen BE verunfallte am Montagmorgen ein LKW mit drei Autos. Der Lastwagenlenker und eine Autofahrerin mussten mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Trubschachen BE, 10. August: Ein LKW verunfallte am Montag aus ungeklärten Gründen mit einem Auto. In der Folge wurden zwei weitere Autos in den Unfall verwickelt. Der Lastwagen kippte und verlor seine gesamte Fracht. Das Getreide verteilte sich auf der Strasse. Der Fahrer des LKW und eine Autofahrerin mussten mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, die Meldung, dass es in Trubschachen BE zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ein LKW, der auf der Dorfstrasse unterwegs war, prallte aus ungeklärten Gründen mit einem Auto zusammen. In der Folge wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Dabei kippte der Lastwagen und dessen gesamte Getreide-Ladung wurde auf der Fahrbahn ausgeleert.

Der LKW-Fahrer und eine Autolenkerin zogen sich Verletzungen zu und mussten mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Lenker eines der beiden anderen Autos wurde für medizinische Abklärungen ins Spital gebracht. Neben der Rega und der Ambulanz stand auch die Feuerwehr sowie das Care-Team des Kantons Bern und ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Kapo Bern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.