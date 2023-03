Südafrika: Lastwagen verursacht Karambolage mit 46 Autos 

Südafrika : Lastwagen verursacht Mega-Crash mit 46 Autos

In der südafrikanischen Stadt Durban hat ein Lastwagenfahrer am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er beschädigte 46 Autos. Mindestens 22 Personen wurden verletzt.

In Südafrika ist ein Lastwagen nach Angaben eines Rettungsdienstes am Montag mit 46 Autos kollidiert. Der LKW-Fahrer habe am Montag während des morgendlichen Berufsverkehrs die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf einer zweispurigen Landstrasse in der Nähe der südöstlichen Küstenstadt Durban auf im Stau stehende Autos aufgefahren, sagte Garrith Jamieson, Sprecher des Rettungsdienstes ALS Paramedics.