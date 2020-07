vor 30min

Zürich-Altstetten

Lastwagen verursacht Riesenfontäne

Auf einer Baustelle in Zürich-Altstetten war am Donnerstag eine meterhohe Wasserfontäne zu sehen. Ein Lastwagen war zuvor in einen Lufthahn gefahren.

von Thomas Mathis

1 / 2 Die Wasserfontäne war laut dem Leser-Reporter etwa 25 Meter hoch. Leser-Reporter Mitarbeitende der Stadt sind bereits vor Ort, um den Schaden zu reparieren. Leser-Reporter

Darum gehts Ein Lastwagen hat auf einer Baustelle in Zürich-Altstetten einen Lufthahn beschädigt.

Die Folge davon war eine meterhohe Fontäne.

Mitarbeitende der Stadt sind vor Ort, um den Schaden zu reparieren.

In der Kafipause am Donnerstagmorgen hat ein 46-jähriger Leser-Reporter aus dem Fenster geschaut – und war überrascht, was er dort beobachten konnte. «Wir sind im sechsten Stock und haben an eine riesige Wasserfontäne gesehen», erzählt er. Diese sei schätzungsweise 25 Meter hoch gewesen – «mal höher, mal tiefer». Er spricht von einem «Jet d’eau» in Zürich.

Der Vorfall ereignete sich beim Bahnhof Altstetten. Bei der Wasserversorgung der Stadt Zürich heisst es auf Anfrage, dass auf einer Baustelle ein Lastwagen in einen Lufthahn gefahren ist. Mitarbeitende der Stadt sind bereits vor Ort, um den Schaden zu reparieren.