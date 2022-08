Avenches VD: Lastwagenfahrer (22) schläft am Steuer ein und legt A1 für 8 Stunden lahm

Ein Lastwagenfahrer schlief am Freitagmorgen am Steuer ein.

Ein 22-jähriger Lastwagenlenker nickte am Freitagmorgen am Steuer ein. Das Fahrzeug kippte anschliessend zur Seite und blieb auf der Autobahn A1 zwischen Avenches und Payerne in der Nähe des Flugplatzes liegen. Er blieb dabei unverletzt.