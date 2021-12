Bayern : Lastwagenfahrer crasht in Konvoi des US-Militärs – 1 Toter, mindestens 8 Verletzte

Unter den Militärfahrzeugen befanden sich zwei Tanklastfahrzeuge, die ebenso wie der auffahrende Sattelzug in Flammen aufgingen. Die A3 in Bayern musste gesperrt werden.

Am 20. Dezember hat sich in Bayern ein tragischer Unfall auf der A3 ereignet.

Am Montagmorgen hat sich auf der A3 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz zwischen den Anschlussstellen Parsberg und Velburg ein tragischer Unfall ereignet. Ein Militärkonvoi mit vier Fahrzeugen des US-Militärs stand in Fahrtrichtung Nürnberg kurz vor der Anschlussstelle Parsberg am Seitenstreifen, als ein Sattelzug diesen aus noch ungeklärten Gründen rammte.