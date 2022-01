Umweltaktivist Martin Vosseler (†) – Lastwagenfahrer kämpft gegen Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung

Eine Sonne erinnert in der Austrasse an den Unfalltod des bekannten Umweltaktivisten Martin Vosseler.

Am Montag wird der Unfalltod des bekannten Basler Umweltaktivisten Martin Vosseler vor dem Basler Strafgericht verhandelt. Der Chauffeur, unter dessen Camion Vosseler geriet, wehrt sich vor dem Einzelrichter gegen den Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung, den er von der Basler Staatsanwaltschaft kassiert hatte. Diese verdonnerte ihn zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse von 2000 Franken. Zusätzlich wurden dem 64-Jährigen Verfahrenskosten in der Höhe von fast 15’000 Franken aufgebürdet.

Im Strafbefehl wirft die Staatsanwaltschaft dem 64-jährigen Chauffeur gravierende Verfehlungen vor, die zum unmittelbaren Tod Vosselers geführt haben. Demnach löschte ein «Mangel aus Vorsicht und Aufmerksamkeit» am 23. Oktober 2019 Martin Vosselers Leben aus. Der bekannte Umweltaktivist war an jenem Morgen mit dem Velo in der Austrasse in Basel unterwegs, als der Camion ihn überholt und dabei den ausreichenden seitlichen Abstand nicht eingehalten haben soll.