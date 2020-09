Sulz am Neckar (D), 14.09.2020: Gegen 23.30 Uhr wurde die Alarmanlage eines Ladens einer Lebensmittelkette ausgelöst. Die Polizei rückte mit zwei Patrouillen aus. Einbrecher oder «andere menschliche Übeltäter» waren nicht am Werk. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Konstanz stellte sich eine Spinne als «Täterin» heraus, die den Alarm ausgelöst hatte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Bregenz in Vorarlberg führten am Donnerstag gegen 10.50 Uhr Verkehrskontrollen durch. Auf der Langenerstrasse / L2 in Bregenz (A) kontrollierten die Beamten einen 41-jährigen polnischen Lastwagenfahrer. Er sei auf dem Weg von Deutschland nach Bregenz gewesen, so die Landespolizei Vorarlberg.