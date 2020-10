Hier ereignete sich der Unfall in Gümligen BE. Das 11-jährige Mädchen war mit seinem Velo auf dem Trottoir unterwegs.

Ein Lastwagenfahrer fuhr am 21. November 2018 ein 11-jähriges Mädchen an. Dieses war an jenem Tag mit seinem Velo auf dem Trottoir in Gümligen BE unterwegs. Der Fahrer übersah das Mädchen, es verstarb noch am Unfallort.