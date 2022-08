Pratteln BL: Lastwageninferno an Raststätte hat strafrechtliche Konsequenzen

Als die Feuerwehr am Freitagabend bei der Autogrill-Raststätte in Pratteln eintraf, standen die beiden LKW bereits in Vollbrand. Die Flammen waren meterhoch. Die Rauchsäule war in der ganzen Region zu sehen. Gegen 22 Uhr schaffte es die Feuerwehr, das Feuer zu löschen. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Die beiden Sattelschlepper brannten komplett nieder. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat in der Sache jetzt ein Strafverfahren eröffnet, wie die Behörde auf Anfrage bekannt gab.