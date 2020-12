Insel im Weihnachts-Lockdown

Statt drei Corona-Warnstufen gibt es künftig vier – in die höchste fallen ausser der Hauptstadt London auch Regionen im Südosten. Dort dürfen die Bewohner nur noch aus wichtigen Gründen ihre Wohnung verlassen, etwa, um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Auch an Weihnachten dürfe man keine Angehörigen anderer Haushalte treffen, betonte Johnson.

Auch in anderen Landesteilen, die selbst über Corona-Massnahmen entscheiden können, wurden die Restriktionen verschärft. So soll in Wales von diesem Sonntag an ebenfalls ein Shutdown gelten – analog zur vierten Stufe in England. Schottland verhängte ein Reiseverbot in andere Teile des Vereinigten Königreichs.