Bussnang TG : Laternen leuchten am helllichten Tag – «Das ist völlig unverständlich»

In der Gemeinde Bussnang im Kanton Thurgau haben am Samstag am helllichten Tag die Strassenlaternen geleuchtet. Das sorgt bei einer Anwohnerin für Unverständnis. Laut der Gemeinde handelt es sich um einen Fehler.