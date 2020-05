Aktualisiert vor 1h

Private Führung

Latino-Star Maluma zeigt seine Quarantäne-Villa

Seit drei Wochen sitzt Latin-Superstar Maluma (26) in seinem Zuhause in Medellín fest. Nach einer privaten Führung durch seine Villa hält sich das Mitleid mit ihm jedoch in Grenzen.

von Lucien Maurice Esseiva

Maluma führt das Magazin «Architectural Digest» per Handy durch seine Villa in Medellín. Screenshot Youtube

Dem Coronavirus ist es egal, ob man einfacher Arbeiter oder einer der erfolgreichsten Latin-Musiker des Landes ist. Zu dieser Erkenntnis musste auch Maluma, seines Zeichens einer der grössten Musikstars Kolumbiens, gelangen. Seit drei Wochen hat er seine Villa in Medell í n nicht mehr verlassen – er hat quasi Hausarrest.

«Architectural Digest» öffnete er die Tür, und nach der Hausführung ist klar: Es hätte ihn schlimmer treffen können.

15 Erkenntnisse nach Malumas Hausführung

3. Sein Kühlschrank ist zu gross für die Küche Dass man im heissen Medellín einen grossen Kühlschrank braucht, ist ja klar. Doch wieso wurde die Küche nicht so geplant, dass der Monster-Frigo auch in die Wandverkleidung passt? Screenshot Youtube

4. Er hat einen Tassen-Spleen In Malumas Schrank stehen neben Versace-Tassen auch viele persönlich bedruckte Exemplare. Hier zeigt er seinen Favoriten mit einem Foto von sich und seiner Mami. Hinten rechts sieht man eine Tasse mit dem Foto seiner Schwester. Screenshot Youtube

6. TV schauen auf dem Sofa hält er für überbewertet Will man bei ihm die Nachrichten schauen, so muss man sich eine Sitzfläche aus kuschligen Kissen basteln. Screenshot Youtube

7. Gäste von Maluma sitzen im Kreis Dieses Sofamodell könnte Maluma bei James Bond abgeschaut haben – ziemlich 70s. Screenshot Youtube

8. Maluma muss nicht ins Casino gehen Will der Musiker Poker oder Black Jack spielen, steht ein professioneller Tisch bereit. «Ich bin aber kein grosser Spieler», betont er. Screenshot Youtube

9. Sein Kunstgeschmack ist etwas creepy Im Garten hat sich Maluma eine Büste einer schlafenden Schwimmerin im Badeanzug aufgestellt. «Sie ist meine Freundin», erklärt er. Das sieht man. Screenshot Youtube

10. Grilliert wird im Fass Ist es ein Smoker oder ein Grill? «Es ist ein Fass», erklärt Maluma. Screenshot Youtube

11. Malumas Hunde sind ziemlich weiss Die Haustiere mit dem Namen Bonnie und Clyde sind weisser als so manches Hemd. Ausserdem sind sie ziemlich wild und springen ihren Besitzer gerne an. Screenshot Youtube

12. Pingpong ist sein grösstes Hobby «Ich liebe Pingpong», sagt Maluma. Gut, wohnt zurzeit ein Kumpel bei ihm im Haus, mit dem er täglich eine Partie spielen kann. Screenshot Youtube