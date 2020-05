«Gehörige Portion Böswilligkeit»

Lauber teilt gegen Aufsichtsbehörde aus

Bundesanwalt Michael Lauber hat eine Beschwerde gegen die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft lanciert. Darin erhebt er happige Vorwürfe.

Die AB-BA habe im Verfahren gegen ihn eine «gehörige Portion Böswilligkeit an den Tag gelegt», weil es ihm Lügen zu den umstrittenen Treffen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino (Bild) unterstelle.

Bundesanwalt Michael Lauber, der in der Fifa-Affäre massiv unter Druck geraten ist, greift die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft frontal an. In einer 70-seitigen Beschwerde lanciert Lauber nach unbestätigten Berichten heftige Vorwürfe gegen die Aufsicht.