Dass er noch immer sauer und enttäuscht ist, zeigte sich im «Sportpanorama» am Sonntag.

Eigentlich hätten dieses Wochenende die legendären Lauberhorn-Rennen stattgefunden. Eigentlich. Sie fanden aber nicht statt. Die Weltcuprennen am Lauberhorn sollten nicht zum Superspreader-Event werden. Nachdem der Kanton Bern zunächst grünes Licht für den Event gab, machten die Behörden dann einen Rückzieher. Die Gründe: Erhöhte Corona-Fallzahlen in Wengen und eine gefährliche Dynamik, die die britische Mutation des Coronavirus auslöste.

«Wir konnten die Infektionskette stoppen»

Kurz: Der OK-Präsident war sauer. Und das ist er noch immer. Zu sehen war dies im «Sportpanorama» am Sonntagabend. Dort sagte er beispielsweise: «Es entstand eine riesige Hysterie. Über Nacht mutierten Ski-Experten zu Corona-Experten. Es gab Journalisten, die falsche Zahlen veröffentlichten. Wir haben da ein Boulevard-Blatt in der Schweiz, das definitiv mitverantwortlich war für diese Desaster. Dass die Zahlen falsch waren, zeigten die Tests in der letzten Woche. Wir konnten nämlich die Infektionskette stoppen.»