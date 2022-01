Nach Szenen in Adelboden – Lauberhorn-OK will mit Wettbewerb zum Maskentragen animieren

Die Bilder von Adelboden gingen um die Welt. Tausende Besucher und Besucherinnen, kaum jemand mit Maske, feuerten in Pandemie-Zeiten die Skirennfahrer am Chuenisbärgli an. Ösi-Star Manuel Feller, der zwei Mal Zweiter wurde in Adelboden (im Riesen slalom und im Slalom) sagte gar etwas scherzhaft: «Die Schweizer versuchen an einem Wochenende alle zu durchseuchen.»