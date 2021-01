Es hätte das Schweizer Highlight im Ski-Kalender 2021 werden sollen: die Lauberhornabfahrt. Und in diesem Jahr wären es sogar zwei Rennen (an Freitag und Samstag) geworden – und dazu noch ein Slalom am Sonntag. Nun gibts aber wegen der steigenden Corona-Zahlen im Kanton Bern keinen einzigen Event. Der Frust ist gross, beim OK und den Fans. Diese müssen Dampf ablassen.