Als Ersatz für Bormio – Lauberhornrennen finden mit Super-G statt

Es ist entschieden: Neben den beiden Abfahrten und dem Slalom findet in diesem Jahr in Wengen auch ein Super-G statt. Dieser wird am Donnerstag, 13. Januar, ausgetragen und damit die 92. Internationalen Lauberhornrennen eröffnen.

Der erste Super-G in Wengen seit 1994

Die Internationalen Lauberhornrennen in Wengen und Swiss Ski haben gemeinsam mit ihren Partnern entschieden, den sowohl im November in Lake Louise als auch in der Altjahrswoche in Bormio abgesagten Super-G in der Lauberhorn-Woche zu übernehmen. Der Start zum Super-G erfolgt unterhalb der Minschkante. Das Ziel befindet sich in der Zielarena Innerwengen, wie bei allen Rennen. Damit wird in Wengen zum zweiten Mal nach 1994 und dem Sieg von Marc Girardelli ein Weltcup-Super-G ausgetragen.