Kanton Bern gibt grünes Licht : Lauberhorn-Rennen sollen trotz hohen Coronazahlen stattfinden

Geht es nach dem Kanton Bern, steht den Lauberhorn-Rennen in Wengen nichts mehr im Weg. Jetzt muss nur noch die FIS zustimmen.

In Wengen stehen am Freitag und Samstag je eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag soll wie gewohnt ein Slalom gefahren werden. Kurzeitig waren die Lauberhorn-Rennen auf der Kippe gestanden. Grund: Zu hohe Corona-Infektionszahlen im Veranstaltungsort Wengen. Ausserdem seien über Weihnachten englische Touristen in dem Ort gewesen, es bestehe also die Gefahr, dass das mutierte Coronavirus in der Schweiz auftreten könne.