Laufen BL: Rund 100 teils bewaffnete Jugendliche standen sich gegenüber

Nun wurden zwei Männer, die sich an der Schlägerei beteiligt haben, per Strafbefehl verurteilt.

Bei der Massenschlägerei am 11. Dezember 2021 in Laufen BL ging es laut Zeugenaussagen um eine Frau.

Am 11. Dezember 2021 gegen 20 Uhr trafen sich rund 100 Jugendliche bei der Eishalle in Laufen BL, um sich zu schlagen. Bei den Personen handle es sich um «zwei rivalisierende Gruppen», kommunizierte die Polizei Basel-Landschaft anschliessend in einer Mitteilung. Mutmasslich sei es bei der Massenschlägerei auch zu leichten Verletzungen gekommen, hiess es.

Nun kommen neue Details zur Massenschlägerei ans Licht. Denn: Zwei der Männer wurden per Strafbefehl wegen Raufhandels und Landfriedensbruchs von der Baselbieter Staatsanwaltschaft rechtskräftig verurteilt. Einen damals 22-jährigen Spanier kostet die Teilnahme an der Schlägerei 100 Tagessätze à 30 Franken sowie eine Busse à 1000 Franken. Der zweite Verurteilte muss 3323 Franken für Geldstrafe und Busse hinblättern. Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige wurde zudem wegen anderer Vergehen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 23 Monaten verurteilt.

Personen waren maskiert und mit Stöcken bewaffnet

Nebst den beiden erwachsenen Männern wurden auch Verfahren gegen minderjährige Schlägerei-Teilnehmende eingeleitet, wie es auf Anfrage bei der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft heisst. «Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft hat Strafuntersuchungen gegen jugendliche Personen, welche an der Auseinandersetzung beteiligt waren, geführt. Gegen mehrere Jugendliche ergingen Strafbefehle und zudem wurden mehrere Verfahren an einen anderen Kanton abgetreten», so die leitende Jugendanwältin Corina Matzinger-Rohrbach. Viele der anwesenden Personen hätten sich allerdings gar nicht an der Schlägerei beteiligt, so die Jugendanwältin.