München: Darum macht die Polizei auf den Wiesn Party mit den Feiernden

«Die Polizei, dein Freund und Helfer!» – oft fällt dieser Satz eher mit einem ironischen Unterton. Und auch wenn man nichts gegen die Ordnungshüter hat, so kennt man die Beamten im Einsatz meist eher ernst, sachlich und professionell. Anders auf dem Münchner Oktoberfest , beziehungsweise auf der Hackerbrücke, ebenfalls in München. Sie liegt für viele Feiernde auf dem Nachhauseweg von Partyzelten, unzähligen (wenn nicht zu vielen) Masskrügen und jede Menge Frohsinn. Und der geht weiter – beim «LauKW» und mit der Münchner Polizei.

«LauKW» ist die Abkürzung für Lautsprecherkraftwagen, und in genau dem legt ein Trupp von Beamten Schlagerhits wie «Delfin» oder «Despacito» auf. Und nicht nur das: Immer wieder tanzen Polizisten mit Oktoberfestbesuchern über die Brücke, manche von ihnen posieren für Selfies. Die Stimmung könnte ausgelassener nicht sein – nur ab und zu wird die Musik mit Mikrofon-Ansagen der Polizei unterbrochen: «Schauen Sie doch mal nach – ist das Handy noch da? Ist der Geldbeutel noch da? Es sind Taschendiebe unterwegs. Tragt eure Wertgegenstände eng am Körper, sodass ihr euer Geld ausgebt und nicht die Diebe.»

Woanders werden Beamte bespuckt, hier werden sie gefeiert

Die Party geht nach dem Besuch der Bierzelte also weiter – vom Wiesngelände bis zur S-Bahn-Station an der Hackerbrücke. Oft stauen sich an dieser Stelle die Massen, das Eskalationspotential ist hoch. Mit normalen Durchsagen sind solche Situationen schwerlich in den Griff zu bekommen. Durch tanzen schon.