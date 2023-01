Alain Berset: «Lauener hat Berset in der Hand, irgendwann packt er aus»

Was an der Bundesratssitzung geschah

Der Bundesrat hat an seiner regulären Sitzung «vertieft» über die Corona-Leaks gesprochen, wie das unter anderem Ignazio Cassis in der vergangenen Woche bei 20 Minuten und anderen Medien angekündigt hatte. Alain Berset ist für einen Teil dieser Diskussionen in den Ausstand getreten. Für den Nachmittag wurde dann zu einer Medienkonferenz geladen, das dominierende Thema war die Aussprache im Bundesrat.

Kreuzverhör an der Medienkonferenz

Berset sagte an der Medienkonferenz am Mittwochnachmittag: «Ich werde der Geschäftsprüfungskommission alles sagen, was ich weiss». Er hoffe, dass die GPK rasch arbeite und weiter: «Ich bin froh, dass die GPK die Sache untersucht.» Doch was Berset zur Sache weiss, liess er weiter im Unklaren und wurde auf kritische Nachfragen immer einsilbiger. Schliesslich liess er nur noch Bundesratssprecher Simonazzi antworten, welcher wiederum nur wiederholte, dass mit dem Statement zu Beginn alles gesagt sei.