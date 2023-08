Laupen: Ferrari hinterliess «beeindruckende» Ölspur

4,5 Kilometer lang war die Ölspur, die dieser Ferrari in Laupen BE zurückliess.

Ein defekter Ferrari sorgte am Sonntag für einen kantonsübergreifenden Einsatz von Feuerwehren und intensive Reinigungsarbeiten. Was ist passiert? Am späteren Vormittag erhielt die Feuerwehr Regio Laupen eine Meldung, auf der Bösingenstrasse in Laupen sei eine Ölspur zu sehen.