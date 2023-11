Lauperswil: Unbekannte entfernen Absperrung bei einsturzgefährdeter Brücke

Von Samstag auf Sonntag wurden Absperrungen bei der Neumühlebrücke in Lauperswil von Unbekannten entfernt, sodass am Sonntagmorgen der Durchgang ganz offen war. Die Gemeinde hatte die Brücke Ende Woche wegen Einsturzgefahr gesperrt, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Gemeindepräsident Christian Baumann zeigt sich empört über die illegale Entfernung der Holzbretter und betont, dass Anzeige gegen Unbekannt erstattet wurde. In einer offiziellen Mitteilung erklärt er: «Ein solch verantwortungsloses Vorgehen kann der Gemeinderat nicht tolerieren.» Am Montagvormittag wurden die Bretter wieder montiert.