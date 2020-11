Als Influencerin postete die 20-Jährige häufig auf Instagram & Co. Seit dem DSDS-Skandal ihres Mannes blieb sie lange ruhig.

Laura Müller hat sich in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet.

Jetzt meldete sich Laura zurück auf Instagram – mit einer Liebeserklärung an ihre Fans. Am Dienstag präsentierte sie sich mit geglätteten Haaren und Beauty-Filter vor der Kamera: «Ich muss wirklich sagen, ich habe die allertollste Community und die tollsten Fans, die immer zu mir halten. Ich bekomme jeden Tag so viele zahlreiche Nachrichten von euch. Fühlt euch von mir gedrückt, ganz fett abgeknutscht und umarmt!», erklärt sie. Zu ihrem Ehemann Michael Wendler äusserte sie sich nicht.