Ausgetanzt!

Laura Müller fliegt bei «Let’s Dance» raus

Für die 19-Jährige ist in der Tanz-Show seit gestern Schluss. Ihrem Verlobten Michael Wendler streute sie in der Sendung Rosen.

So tanzt man Liebe!

Im Einspieler dazu wurde Laura dann auch ganz emotional. «Es gibt so viele Menschen auf der Welt und wenn man diesen einen trifft, ohne den man nicht mehr leben kann, der mit dir durch dick und dünn geht, der dich so liebt wie du bist, der dich nicht kritisiert oder verändern will, das ist ein Wunder», sagte die 19-Jährige ganz gerührt.