Heute dann ein erstes Lebenszeichen vorn ihr. In ihrer Insta-Story postet die Influencerin ein Video ihres Pools in Cape Coral, Florida.

Michael Wendler (48) hat sich als Corona-Skeptiker und Verschwörungstheoretiker geoutet. Nach seinem Ausstieg aus der «Deutschland sucht den Superstar»-Jury hat er auf Telegram eine Sprachnachricht veröffentlicht. In dieser zeigt er sich erneut als Corona-Skeptiker und greift den Sender RTL an.

Doch nun hat die 19-Jährige ein Lebenszeichen von sich gegeben: Per Instagram-Story teilte sie ein kurzes Video ihres Pools in Florida. Zu hören ist nichts anderes als Vogelgezwitscher.

Was sie damit sagen will, ist nicht ganz klar. Womöglich soll der Clip einfach zeigen, dass sie froh ist, nach dem geplatzten TV-Gig in Deutschland wieder zuhause in Cape Coral zu sein. Ein bisschen Ruhe kann Laura Müller aktuell sicher brauchen: Der Medienrummel um ihren 28 Jahre älteren Ehegatten lässt die Influencerin bestimmt nicht nicht kalt. Direkt zum DSDS-Ausstieg oder den Corona-skeptischen Aussagen ihres Mannes hat sie sich bisher nicht geäussert.